Дмитрий Клюнеев: К преференциальным режимам обратились крупнейшие рыбопромышленные компании

К возможностям преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе обратились крупнейшие участники рыбной отрасли, рассказал директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ Дмитрий Клюнеев.

Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития, Арктическая зона РФ — все эти режимы государство нацелило на привлечение инвестиций в регионы с богатым потенциалом, но непростыми условиями хозяйственной деятельности. Они востребованы и в рыбной отрасли, рассказал в интервью газете «Fishnews Дайджест» директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Дмитрий Клюнеев.

Резидентскими соглашениями, по его словам, воспользовалось свыше 150 предприятий. Заявленный объем инвестиций превышает 200 млрд рублей, фактически вложено около 100 миллиардов. В результате реализации проектов ожидается создание порядка 20 тыс. рабочих мест.

«Крупнейшие участники отрасли, которые обратились к возможностям преференциальных режимов, в принципе все вам известны. Это Русская рыбопромышленная компания, Рыболовецкий колхоз имени Ленина, группа компаний «Антей», СЗРК, «Норебо», — перечислил руководитель департамента.

Так, группа «Норебо» является вертикальным интегратором: она занимается не только добычей водных биоресурсов, но и судостроением и судоремонтом. Это Северо-Запад и Камчатский край — уже создана компания практически под ключ, «Рем-Нова ДВ», также на Севере запланирован терминал «Ударник» — оба предприятия являются резидентами преференциальных режимов, обратил внимание собеседник издания.

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