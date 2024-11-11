Поставки краба в Китай стабильны в объемах

Экспорт российских крабов в Китай за январь-сентябрь 2024 г. остался на уровне прошлого года, оценил аналитический центр Рыбного союза. Поставки из нашей страны стабильны, несмотря на снижение вылова крабов.

Объемы экспорта краба из России в КНР составили за первые девять месяцев 2024 г. 29 тыс. тонн. Поставки остаются стабильными, несмотря на снижение крабового вылова. Так, за десять месяцев в Дальневосточном бассейне российские краболовы добыли 54 тыс. тонн (на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года), а в Северном — 17 тыс. тонн (на 19% меньше), сообщили Fishnews в пресс-службе Рыбного союза.

В денежном выражении поставки выросли на 10% год к году — до 850 млн долларов.

При этом изменилась структура поставок (в натуральном выражении): доля живых крабов увеличилась на 10 процентных пунктов и превысила 80%, а доля мороженых крабов сократилась до 20%.

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