Новости
В Находку прибыл новый краболов для НБАМР. Фото пресс-службы ПАО «Тигр»

В Находке встретили новый краболов «Сергей Приходько»

Судно «Сергей Приходько», построенное в Ярославской области по программе «квоты под киль», прибыло к заказчику в Находку. Оно станет восьмым в «крабовом дивизионе» НБАМР.

Заказчик и инвестор строительства — Тихоокеанская инвестиционная группа (включает в себя в том числе НБАМР). Строительство велось на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель» в городе Рыбинске Ярославской области.

Как рассказал генеральный директор НБАМР Олег Дарькин, из-за введения антироссийских санкций строительство затянулось на два года. Тем не менее результатом труда корабелов он доволен. «Судостроители сделали свою работу на отлично, очень хороший завод, грамотные специалисты, у нас претензий к ним нет», — сказал руководитель компании.

Судно проекта 5712LS было построено специально для промысла в условиях Дальнего Востока. Его длина — 57,7 м, ширина — 12,6 м, осадка — 4,9 метра. «Сергей Приходько» оснащен девятью RSW-танками, позволяющими перевозить на дальние расстояния до 120 тонн живого краба.

В Находку новый краболов прибыл, проследовав по Северному морскому пути. По словам Олега Дарькина, судно планируется задействовать на промысле камчатского краба, на подготовку к первому рейсу потребуется около трех недель.

Как отметил президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, с момента старта программы крабовых квот с инвестиционными обязательствами, это уже одиннадцатое построенное судно. «Это успех для компании и хороший задел на будущее. Я уверен, что это судно будет работать намного эффективней, экологичней и безопасней для экипажа, чем старый флот», — сказал он.

Руководитель АДК обратил внимание, что в рамках первого этапа программы «квот под инвестиции» планируется построить порядка 40 краболовных судов, еще 27 судов (на текущий момент) — в рамках второго этапа.

«Сейчас для Дальнего Востока строятся краболовы по двум проектам, которые кардинально отличаются: суда разные по длине, по компоновке. Время покажет, как этот флот будет работать. Но в любом случае подобные проекты уже работают. Каждое судно уникально, нет одинакового, заказчик и верфь вкладывают что-то свое в каждое судно, но все они будут вести промысел успешно, я уверен», — сказал Александр Дупляков.

Читайте также: Деньгам от продажи крабовых квот «прописали» путь в проекте закона о бюджете

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккраб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ. Фото пресс-службы ESG

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Форум и выставка растут органично

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Производители оборудования и рыбаки должны работать слаженно

Генеральный директор компании «Шифудо» Анатолий БУРКОВ

Генеральный директор компании «Шифудо»

Анатолий БУРКОВ

Торговые сети готовы к экспериментам с рыбной полкой

Директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток» Александра СУХАРЕВА

Директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток»

Александра СУХАРЕВА

У участников рынка общая задача — повышение потребления рыбы

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

За прошедшие 20 лет компания значительно диверсифицировала свою деятельность

НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

Девять предприятий Крайрыбакколхозсоюза расположены в самом северном в Хабаровском крае районе — Охотском

Для защиты рыбацких интересов

В России специально для рыбацкого флота разработана автоматизированная система управления технологическими процессами

Новые принципы и подходы к управлению судами рыбопромыслового флота при решении задач поиска и облова косяков рыбы

На круглом столе Россельхозбанка «Рыба есть» эксперты обсудили, что поможет повышению потребления рыбопродукции в стране

Несравненная наша рыба: участники рынка ищут пути по росту потребления рыбопродукции в России

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.