В Находке встретили новый краболов «Сергей Приходько»

Судно «Сергей Приходько», построенное в Ярославской области по программе «квоты под киль», прибыло к заказчику в Находку. Оно станет восьмым в «крабовом дивизионе» НБАМР.

Заказчик и инвестор строительства — Тихоокеанская инвестиционная группа (включает в себя в том числе НБАМР). Строительство велось на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель» в городе Рыбинске Ярославской области.

Как рассказал генеральный директор НБАМР Олег Дарькин, из-за введения антироссийских санкций строительство затянулось на два года. Тем не менее результатом труда корабелов он доволен. «Судостроители сделали свою работу на отлично, очень хороший завод, грамотные специалисты, у нас претензий к ним нет», — сказал руководитель компании.

Судно проекта 5712LS было построено специально для промысла в условиях Дальнего Востока. Его длина — 57,7 м, ширина — 12,6 м, осадка — 4,9 метра. «Сергей Приходько» оснащен девятью RSW-танками, позволяющими перевозить на дальние расстояния до 120 тонн живого краба.

В Находку новый краболов прибыл, проследовав по Северному морскому пути. По словам Олега Дарькина, судно планируется задействовать на промысле камчатского краба, на подготовку к первому рейсу потребуется около трех недель.

Как отметил президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, с момента старта программы крабовых квот с инвестиционными обязательствами, это уже одиннадцатое построенное судно. «Это успех для компании и хороший задел на будущее. Я уверен, что это судно будет работать намного эффективней, экологичней и безопасней для экипажа, чем старый флот», — сказал он.

Руководитель АДК обратил внимание, что в рамках первого этапа программы «квот под инвестиции» планируется построить порядка 40 краболовных судов, еще 27 судов (на текущий момент) — в рамках второго этапа.

«Сейчас для Дальнего Востока строятся краболовы по двум проектам, которые кардинально отличаются: суда разные по длине, по компоновке. Время покажет, как этот флот будет работать. Но в любом случае подобные проекты уже работают. Каждое судно уникально, нет одинакового, заказчик и верфь вкладывают что-то свое в каждое судно, но все они будут вести промысел успешно, я уверен», — сказал Александр Дупляков.

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