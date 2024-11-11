Путина превзошла ожидания колымских рыбаков

Магаданская область завершила лососевую путину с превышением изначально выделенных для региона объемов. Суммарный вылов в рамках промышленного, традиционного и любительского рыболовства составил более 9 тыс. тонн.

В Магаданской области подвели итоги лососевой путины. По информации департамента рыбного хозяйства, всего за сезон добыто более 9 тыс. тонн лососей, хотя изначально для региона было выделено 8,5 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, промышленный лов тихоокеанских лососей в этом году вели 29 организаций, которые работали в основном на северо-востоке в акватории залива Шелихова. «Процент освоения выделенных для промысла объемов лососей в Магаданской области остается на самом высоком уровне в ДФО, в этом году составил более 80%», — отметил руководитель департамента Андрей Таболин.

Для представителей коренных малочисленных народов Севера на эту путину было выделено свыше 430 тонн лососевых — на 90 тонн больше, чем в 2022 г. По информации областной Ассоциации коренных народов, эти объемы освоены полностью.

Во время путины работало 18 участков любительского рыболовства, в том числе 2 участка, предоставленных новым пользователям. По данным департамента, популярность этого вида услуг выросла по сравнению с 2022 г. Всего зафиксировано 27,4 тыс. посещений участков, из них 10,7 тыс. посещений приходится на спиннинговый лов.

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