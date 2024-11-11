Рыбаки наловили около 500 тыс. тонн иваси

К 11 ноября дальневосточные предприятия освоили 493,5 тыс. тонн сардины-иваси. Эффективность ее промысла остается на уровне показателей прошедших недель.

Сейчас в добыче сардины и скумбрии участвует 27 судов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на традиционный обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО. По его данным, в прошедшую неделю работали 22 единицы флота, из них ежесуточно ловило от 12 до 15 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, в среднем — 13 судов.

С 3 по 10 ноября отработано 79 судо-суток лова (СС). Промысел велся на акватории Южно-Курильского пролива и южнее острова Шикотан на фронтах Ойясио с перепадом температур 11-13°С.

Максимальный суточный вылов сардины у отдельных судов доходил до 736 тонн, в среднем за СС добывали 426 тонн, за неделю освоено 33,6 тыс. тонн. Скумбрии за неделю поймали 155 тонн, а с начала года — 3,2 тыс. тонн.

По имеющейся у ТИНРО информации, вылов сайры на 24 октября всеми добывающими судами составил 138,8 тыс. тонн (на отчетную дату 2023 г. — 90,7 тыс. тонн).

Суда КНР, Тайваня, Вануату и Республики Корея выбрали свои сайровые квоты в открытых водах и должны остановить промысел, отмечают в филиале. Флот Японии завершил промысел сайры в исключительной экономзоне России 31 октября, добыв 4346 тонн.

Российский лов сайры осуществляют два судна, пока освоено 800 тонн.

Промысел сардины, скумбрии и других пелагических объектов в открытых водах ведут иностранные суда общим количеством около 100 единиц — преимущественно под флагом КНР.

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