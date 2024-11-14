Минсельхоз заявил об интересе к поставкам рыбы в Индию

Россия готова наращивать экспорт продукции агропромышленного комплекса на индийский рынок, рассказали в Минсельхозе. Среди перспективных категорий названа и рыбная продукция.

Информацию об объемах двусторонней торговли продукцией АПК Минсельхоз России представил на заседании Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Встреча проходила в Нью-Дели.

С января по сентябрь 2024 г. взаимные поставки выросли более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году на индийский рынок стали поступать российские корма для рыбного хозяйства, рассказали Fishnews в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

Участвовавший в заседании замглавы ведомства Максим Титов отметил, что имеется значительный потенциал увеличения взаимной торговли. Среди продукции, экспорт которой в Индию готовы наращивать отечественные производители, в министерстве назвали и рыбную продукцию.

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