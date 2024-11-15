Для промысла кильки на Каспии предложены изменения

Минсельхоз разместил проект приказа о корректировке правил рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна. Изменения касаются добычи кильки.

Проект изменений правил рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется пересмотреть объем разрешенного прилова «одуемых» видов водных биоресурсов, не указанных в разрешении на добычу, при освоении килек разноглубинными тралами: снизить с нынешних 2% по весу от общего улова килек до 0,2%.

Также предложены изменения по регулированию промысла килек в Центрально-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне.

В случае принятия приказ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews