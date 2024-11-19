Вылов иваси перевалил за полмиллиона тонн

В середине ноября суммарный вылов дальневосточных предприятий, работающих на пелагической путине, превысил 520 тыс. тонн. Почти весь объем — более 517 тыс. тонн — приходится на сардину-иваси.

На минувшей неделе в промысле сардины-иваси и скумбрии участвовали 24 добывающих судна. Как отмечается в обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО, ежесуточно лов вели от 9 до 14 средне- и крупнотоннажных судов, оснащенных разноглубинными и пелагическими тралами.

Количество судо-суток лова за неделю увеличилось до 83. Флот вел промысел на акватории Южно-Курильской зоны юго-восточнее острова Шикотан, в Южно-Курильском проливе на фронте Ойясио на перепаде температур 8–14°С.

Как сообщает корреспондент Fishnews, эффективность промысла сардины несколько упала по сравнению с предыдущей неделей. Хотя максимальный суточный вылов у отдельных судов доходил до 800 тонн, средний результат на судо-сутки снизился до 291 тонны, а всего за неделю экспедиция добыла 24161 тонну.

Нарастающий вылов иваси на 17 ноября составил 517,6 тыс. тонн, это на 66,3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Вылов скумбрии за неделю достиг 174 тонн, за весь сезон промысла — 3,4 тыс. тонн (на 6,9 тыс. тонн меньше, чем год назад).

На промысле сайры в открытых водах работают два российских добывающих судна, их нарастающий вылов составляет 815 тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews