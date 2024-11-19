Реестр поставщиков бункерного топлива хотят прописать в законе

Правительство внесло в Госдуму законопроект о закреплении полномочий Росморречфлота по формированию и ведению реестра поставщиков бункеровочного топлива. Сейчас это не прописано.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О морских портах в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» передан на рассмотрение Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ призван закрепить полномочия по формированию, ведению реестра поставщиков бункерного топлива, внесение в него сведений, их изменение и исключение из него. Также предполагается предусмотреть в законе функции по утверждению порядка формирования и ведения реестра поставщиков бункерного топлива.

«Ведение Реестра поставщиков бункерного топлива осуществляется в целях выполнения Российской Федерацией пункта 9.1 правила 18 Приложения VI к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предусматривает, что реестр носит информационный характер и ведется в электронной форме.

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