Бразилия одобрила новых поставщиков рыбы из РФ

Компетентные органы Бразилии разрешили поставки в республику продукции с еще трех российских предприятий. Решение принято по результатам проведенных инспекций.

Одобрил предприятия Секретариат по защите растений и животных (SDA) Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA), сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

По данным российского ведомства, сейчас для поставок на рынок Бразилии аттестовано 33 компании РФ по производству и хранению рыбной продукции.

В Россельхознадзоре отметили, что продолжают работу по расширению перечня отечественных экспортеров, имеющих право поставок своих продуктов в латиноамериканскую республику.

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