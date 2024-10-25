Новости
На пресс-конференции в ТАСС президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ представил исследование ассоциации «Рынки и продукция: перспективы развития экспорта рыбы и морепродуктов к 2030 году»

Российское филе ищет новые возможности в странах БРИКС

У России есть потенциал для увеличения в ближайшие годы поставок рыбной продукции глубокой переработки ключевым партнерам по БРИКС — Индии, Бразилии и КНР, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Результаты исследования «Рынки и продукция: перспективы развития экспорта рыбы и морепродуктов к 2030 году» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев представил на пресс-конференции 24 октября. По оценкам ассоциации, возможности для роста экспортных поставок есть у многих видов рыбной продукции глубокой переработки, включая филе минтая, сурими, клипфиск, рыбную муку и т.д.

Например, потенциал индийского рынка для российского филе минтая ассоциация оценивает на уровне 50‒60 млн долларов, сообщает корреспондент Fishnews. Тогда как сейчас экспорт в эту страну не превышает нескольких сотен тысяч долларов, рассказал глава ВАРПЭ.

Он подчеркнул важность выравнивания условий поставок рыбопродукции на индийский рынок для российских компаний по сравнению с европейскими экспортерами. «Индия установила соглашения с рядом европейских стран, например, с Норвегией, с Исландией, в соответствии с которыми рыбопродукция из этих стран поступает в Индию без пошлины. На российскую рыбопродукцию в Индии пошлина установлена. Мы считаем, было бы правильно, если бы Индия как один из основателей, как наш партнер в БРИКС, установила для российского рыбного экспорта такие же правила, — заявил Герман Зверев. — С нашей точки зрения, это было бы полезно и для индийского рынка, который сейчас находится в стадии создания производственной базы».

Другим перспективным регионом для продукции глубокой переработки ВАРПЭ считает Бразилию. «Рассчитываем на то, что бразильская сторона увеличит количество зарегистрированных для экспорта, для ввоза в Бразилию предприятий, — отметил президент ассоциации. — Мы видим, что Бразилия — это страна, которая потребляет тресковую продукцию. Поэтому филе, которое производится на рыбопромысловых судах, в том числе новых, построенных в рамках инвестиционных квот, в случае если эти суда получат соответствующие разрешительные номера, также может поставляться в Бразилию».

На бразильском рынке может быть востребован и клипфиск, который начали производить некоторые российские компании. Особым образом разделанная и обработанная солено-сушеная треска или пикша является частью кулинарных традиций Южной Америки.

Для более нишевых видов продукции российских рыбаков, например икры минтая, выход на новые рынки может стать дополнительной страховкой от ценовых потрясений. «Основной рынок сейчас — это японский рынок, куда поставляется ястыковая икра минтая. Японцы очень любят ее, она туда в мороженом виде поставляется. Мы видим перспективы, но вот эта зависимость от одного покупателя приводит к тому, что цена на икру минтая утаптывается покупателем», — описал ситуацию Герман Зверев.

Перспективным для икры минтая, по его словам, является рынок КНР. «Если мы сможем около 1,5‒2 тысяч тонн икры минтая реализовывать на китайский рынок, это приведет к тому, что мы снизим зависимость от одного покупателя, и, естественно, повлияет на уровень цен. Мы лишим нашего единственного покупателя возможности выкручивать нам руки за счет появления альтернативного рынка. И это позволит увеличить объем поступлений по этой товарной категории», — резюмировал президент ВАРПЭ.

Читайте также: Развитию экспорта собираются помочь национальным брендом

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРварпэикранорвегия
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Мы стремимся постоянно улучшать условия для рыбаков-любителей

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ. Фото пресс-службы ESG

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Форум и выставка растут органично

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Производители оборудования и рыбаки должны работать слаженно

Генеральный директор компании «Шифудо» Анатолий БУРКОВ

Генеральный директор компании «Шифудо»

Анатолий БУРКОВ

Торговые сети готовы к экспериментам с рыбной полкой

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

За прошедшие 20 лет компания значительно диверсифицировала свою деятельность

НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

Девять предприятий Крайрыбакколхозсоюза расположены в самом северном в Хабаровском крае районе — Охотском

Для защиты рыбацких интересов

В России специально для рыбацкого флота разработана автоматизированная система управления технологическими процессами

Новые принципы и подходы к управлению судами рыбопромыслового флота при решении задач поиска и облова косяков рыбы

На круглом столе Россельхозбанка «Рыба есть» эксперты обсудили, что поможет повышению потребления рыбопродукции в стране

Несравненная наша рыба: участники рынка ищут пути по росту потребления рыбопродукции в России

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.