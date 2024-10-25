Российское филе ищет новые возможности в странах БРИКС

У России есть потенциал для увеличения в ближайшие годы поставок рыбной продукции глубокой переработки ключевым партнерам по БРИКС — Индии, Бразилии и КНР, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Результаты исследования «Рынки и продукция: перспективы развития экспорта рыбы и морепродуктов к 2030 году» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев представил на пресс-конференции 24 октября. По оценкам ассоциации, возможности для роста экспортных поставок есть у многих видов рыбной продукции глубокой переработки, включая филе минтая, сурими, клипфиск, рыбную муку и т.д.

Например, потенциал индийского рынка для российского филе минтая ассоциация оценивает на уровне 50‒60 млн долларов, сообщает корреспондент Fishnews. Тогда как сейчас экспорт в эту страну не превышает нескольких сотен тысяч долларов, рассказал глава ВАРПЭ.

Он подчеркнул важность выравнивания условий поставок рыбопродукции на индийский рынок для российских компаний по сравнению с европейскими экспортерами. «Индия установила соглашения с рядом европейских стран, например, с Норвегией, с Исландией, в соответствии с которыми рыбопродукция из этих стран поступает в Индию без пошлины. На российскую рыбопродукцию в Индии пошлина установлена. Мы считаем, было бы правильно, если бы Индия как один из основателей, как наш партнер в БРИКС, установила для российского рыбного экспорта такие же правила, — заявил Герман Зверев. — С нашей точки зрения, это было бы полезно и для индийского рынка, который сейчас находится в стадии создания производственной базы».

Другим перспективным регионом для продукции глубокой переработки ВАРПЭ считает Бразилию. «Рассчитываем на то, что бразильская сторона увеличит количество зарегистрированных для экспорта, для ввоза в Бразилию предприятий, — отметил президент ассоциации. — Мы видим, что Бразилия — это страна, которая потребляет тресковую продукцию. Поэтому филе, которое производится на рыбопромысловых судах, в том числе новых, построенных в рамках инвестиционных квот, в случае если эти суда получат соответствующие разрешительные номера, также может поставляться в Бразилию».

На бразильском рынке может быть востребован и клипфиск, который начали производить некоторые российские компании. Особым образом разделанная и обработанная солено-сушеная треска или пикша является частью кулинарных традиций Южной Америки.

Для более нишевых видов продукции российских рыбаков, например икры минтая, выход на новые рынки может стать дополнительной страховкой от ценовых потрясений. «Основной рынок сейчас — это японский рынок, куда поставляется ястыковая икра минтая. Японцы очень любят ее, она туда в мороженом виде поставляется. Мы видим перспективы, но вот эта зависимость от одного покупателя приводит к тому, что цена на икру минтая утаптывается покупателем», — описал ситуацию Герман Зверев.

Перспективным для икры минтая, по его словам, является рынок КНР. «Если мы сможем около 1,5‒2 тысяч тонн икры минтая реализовывать на китайский рынок, это приведет к тому, что мы снизим зависимость от одного покупателя, и, естественно, повлияет на уровень цен. Мы лишим нашего единственного покупателя возможности выкручивать нам руки за счет появления альтернативного рынка. И это позволит увеличить объем поступлений по этой товарной категории», — резюмировал президент ВАРПЭ.

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