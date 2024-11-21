SEAMAN: все о рыбе расскажет аргентинский эхолот

В условиях санкций и нехватки оборудования от именитых производителей российских рыбаков могут выручить аргентинские промысловые эхолоты SEAMAN, отмечает представитель этой компании Олег Бирюк.

Сейчас продукция SEAMAN работает на рыбацком флоте США, Испании, Мексики, Австралии и некоторых других стран. За два года на российские суда установлено уже пять эхолотов различных модификаций, пишет Олег Бирюк в статье для журнала «Fishnews — Новости рыболовства».

На сегодняшний день рыбакам предлагают две модели: FMF-900 и FMF-1000.

FMF-1000 — наиболее мощная и продвинутая модель. Она содержит четыре канала приемо-передачи по 3 кВт каждый, которые могут работать как независимо друг от друга, так и в связке.

Одно из главных отличительных свойств эхолотов SEAMAN — абсолютная «всеядность» в плане акустических антенн, обращает внимание представитель компании. Во внутренней базе эхолотов имеются практически все антенны мировых производителей. Но даже если вашей в этом перечне нет, можно вручную ввести известные параметры (частота, мощность), и встроенная система диагностики при первом включении произведет анализ антенны и настроит эхолот именно на нее.

В России эхолоты SEAMAN работают на антенны Furuno и Simrad. Собственного производства антенн у SEAMAN нет, но компания заключила прямое соглашение с мировым лидером в этой отрасли — фирмой Airmar, которая в случае необходимости изготавливает антенны по запросу.

«Модель FMF-1000 по сути является «конструктором», который при помощи набора лицензий (разрешений) позволяет собрать именно ту конфигурацию, которая нужна пользователю в зависимости от потребности и финансовой возможности. Нужна простая конфигурация, позволяющая просто видеть рыбу, — пожалуйста, на одной, двух, трех или четырех частотах одновременно. Хотите использовать антенну повышенной мощности — есть опция суммирования каналов.

Вам мало просто видеть рыбу, а необходимо знать ее размерный ряд и биомассу? Без проблем — при использовании соответствующей антенны (возможно, даже уже имеющейся на судне) задействуются все четыре канала, и пользователь получает эту информацию в режиме «разделенного луча». Также можно использовать многочастотный канал (так называемый режим CHIRP), позволяющий увеличить разрешающую способность эхолота», — рассказывает автор статьи.

Он отмечает, что еще в модели FMF-1000 есть функция «Акустическая подпись». Каждый рыбный объект отражает акустический сигнал по-своему, а эхолот предоставляет возможность сохранить этот отраженный сигнал в конкретный момент времени. Если судно идет с тралом, то можно сопоставлять такую «подпись» с результатом траления, а в последующем — сравнивать новые «подписи» с сохраненными и идентифицировать объекты промысла. Таким образом, FMF-1000 обеспечит рыбаков информацией на любой вкус.

FMF-900 — это несколько упрощенная версия FMF-1000, она имеет не четыре канала приемо-передачи, а только два. Соответственно, режим «разделенного луча» в этой модели недоступен, а вот использовать режима CHIRP можно.

Сейчас завершается русификация меню обоих моделей, чтобы российским пользователям было проще к ним адаптироваться.

Интересы SEAMAN в России официально представляет компания «Эра-Сервис». Ее специалисты прошли обучение монтажу и обслуживанию эхолотов аргентинской фирмы и полностью компетентны в этих вопросах, подчеркивает Олег Бирюк.

Специалисты всегда готовы ответить на вопросы

Дмитрий Голубкин

Телефон: +7 921 280-83-08

E-mail: golubkin@fastmail.fm

Олег Бирюк

Телефон: +7 914 790-5700

E-mail: trawlcontrol@martech.ru

www.eraservice.ru

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