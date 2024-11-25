Рыболовы Якутии смогут перейти на электронный сервис

Рыбаки-любители Якутии получат возможность оформлять путевки на вылов через региональный портал госуслуг. Сервис в тестовом режиме заработает с января 2025 г.

Опцию по оформлению путевок для любительской рыбалки собираются добавить на портал электронных услуг «ЕЯкутия».

Со второго квартала следующего года планируется выдавать электронные путевки, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Сейчас за Якутским филиалом Главрыбвода, подведомственного ФАР, закреплено 19 рыболовных участков, для реализации именных разовых путевок заключено 15 договоров. Нововведение будет способствовать развитию любительской рыбалки и туризма в регионе, заявили в федеральном агентстве.

По данным Росрыболовства, популярность любительской рыбалки в Республике Саха растет: в 2024 г. рыбакам-любителям выдано 5 тыс. именных разовых путевок на добычу водных биоресурсов – на 20% больше, чем в прошлом году.

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