Сервис для рыбаков-любителей собираются развивать в Архангельской области

В правительстве Архангельской области рассказали о работе электронного сервиса по оформлению участков для любительской рыбалки. Предусмотрены в том числе и возможности по подаче отчетности о вылове, отмечают региональные власти.

Электронные сервисы для рыбаков-любителей внедряют не только на Камчатке и в Сахалинской области. В Архангельской области электронный ресурс действует на площадке портала «Наше Поморье»: пользователи могут выбрать на карте региона нужный участок, удаленно приобрести у компаний — организаторов любительской рыбалки путевку, заполнить предусмотренные электронные формы, отчитаться по использованию путевок, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Данные о месте, времени действия путевки, объеме вылова автоматически заносятся в электронный рыболовный журнал. Эти сведения становятся доступны не только самому рыболову-любителю, предпринимателю, который организует рыбалку, но и Росрыболовству и контролирующим органам.

Программа также анализирует объем добытых водных биоресурсов, их вид и прекращает продажу путевок, если квота организатора выбрана. Таким образом реализуется рыбоохранная функция сервиса», — описали другие возможности в пресс-службе.

Дальнейшую работу над сервисом обсудили на площадке министерства АПК и торговли Архангельской области.

По словам начальника отдела по рыбному хозяйству Анны Осининой, на территории региона действуют 66 рыболовных участков, на 44 из них можно добывать анадромные виды рыб, в том числе горбушу и семгу. За восемь месяцев 2024 г. в области было приобретено более полутора тысяч путевок.

«Изучив опыт Камчатки по организации продажи путевок через интернет, мы решили пойти дальше и синхронизировали данные приложения с электронным рыболовным журналом, кроме того, реализовали функцию электронного формирования путевки и отчета по ней. Путевку можно удаленно приобрести, распечатать — и пойти на рыбалку, — рассказала Анна Осинина. — После рыбалки есть возможность составить отчет в электронном виде — все данные автоматически синхронизируются с электронным рыболовным журналом.

По итогам обсуждения решено расширить функционал сервиса. В частности, возможность для организатора любительской рыбалки оформить путевку для предоставления ее в бумажном виде конкретному пользователю.

Кроме того, в распоряжении организаторов появится инструмент, позволяющий разграничить территорию рыболовного участка на сектора. Предполагается, что это поможет предотвратить конфликтные ситуации между теми, кто использует разные орудия лова: кто, например, ловит на удочку или использует сети.

С учетом предложений участников совещания министерство АПК и торговли выйдет с инициативой по внесению изменений в правила рыболовства и признанию непредставления сведений о результатах рыбалки по путевке на рыболовном участке нарушением правил. Сейчас многие рыбаки-любители этого не делают, в результате организаторы и государство не имеют объективных сведений о фактическом вылове, отметили в пресс-службе.

Также комиссии по регулированию вылова анадромных рыб рекомендовано предусмотреть меры стимулирования организаторов любительской рыбалки, внедривших электронный рыболовный журнал.

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