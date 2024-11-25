Перечень рыбных поставщиков в Саудовскую Аравию пополнился
Компетентное ведомство Саудовской Аравии разрешило поставки рыбной продукции в королевство еще одному российскому предприятию.
Перечень расширило Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
По его данным, сейчас право поставок рыбы и морепродуктов на внутренний рынок королевства имеют 47 российских экспортеров.
Россельхознадзор продолжает работу по расширению этого списка, отметили в ветеринарном ведомстве.
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