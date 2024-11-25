Житель Бурятии ответит перед судом за добычу омуля
В Республике Бурятия жителя Северобайкальского района обвиняют в нелегальном вылове байкальского омуля. По данным правоохранителей, размер ущерба превысил 800 тыс. рублей.
Фигурант обвиняется по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, в особо крупном размере).
Как рассказали Fishnews в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, в сентябре мужчина выловил на Байкале в нерестовый период 112 омулей. По данным надзорного ведомства, нелегальный промысел злоумышленник вел при помощи лодки и сети.
Байкальская транспортная прокуратура заявила иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного вреда. Уголовное дело направлено в Северобайкальский городской суд.
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