На Камчатке выявили склад нелегальных деликатесов

Полиция Камчатского края вместе с сотрудниками Росгвардии изъяла у бизнесмена в Елизовском районе немаркированную рыбу, икру и мясо краба. По предварительным оценкам, общая стоимость продукции превышает 10 млн рублей.

«Мужчина совместно с другими лицами, личности которых устанавливаются, занимался оборотом немаркированной рыбной продукции. Так, недобросовестный бизнесмен приобретал биоресурсы сомнительного происхождения, перерабатывал их, а затем продавал по заниженной цене», — рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД России.

Полицейские выяснили, что весь нелегальный товар подозреваемый хранил в нескольких рефрижераторных контейнерах в городе Елизово. В ходе обысков оперативники изъяли множество экземпляров лосося общим весом более 20 тонн, а также 300 кг красной икры и 70 кг мяса краба.

Возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 171.1 УК РФ. Задержанному предпринимателю на время расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются подельники фигуранта и все обстоятельства их противоправной деятельности.

Читайте также: На Колыме заслушают дело крабовых браконьеров

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews