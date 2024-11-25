Ученые выявили вирус, угрожающий крабу-стригуну бэрди

Дальневосточные ученые выявили вирус, поражающий краба-стригуна бэрди. Исследователи предполагают, что инфекция носит летальный характер, серьезно влияя на численность промыслового вида.

Работу провели специалисты Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН и Камчатского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО), сообщили Fishnews в пресс-службе Минобрнауки.

Новый вирус, получивший обозначение CbBV, вызывает у ракообразных синдром молочной гемолимфы.

Краб-стригун бэрди распространен в северной части Тихого океана от северо-западного побережья США до Берингова моря на севере и южных Курильских островов на востоке.

В шельфовой зоне тихоокеанского побережья Камчатки исследователи отобрали несколько десятков образцов крабов с внешними признаками заболевания синдромом молочной гемолимфы. Оказалось, что инфекцию вызывает палочковидный оболочечный вирус. Морфогенез вирусных частиц происходит в ядрах инфицированных клеток, а инфекция носит литический характер. Данные ультраструктурного анализа позволили предварительно отнести новый вирус к семейству Nimaviridae.

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