Ученые исследуют возможности промысла и переработки анадары

Сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО продолжают исследовать запасы анадары (скафарки). По мнению ученых, этот моллюск является перспективным источником сырья для пищевой промышленности.

Работы ведут специалисты отдела «Керченский».Скафарка — эврибионтный вид (с широкими пределами выносливости), обитающий в донных биоценозах с соленостью от 32-35‰ в Индийском и Тихом океанах до 11-12‰ в Азовском море — впервые анадара там была зарегистрирована в апреле 1989 г. на севере Казантипского залива.

До недавнего времени способность этого моллюска зарываться в ил не позволяла облавливать его стандартными донными драгами, что сдерживало распространение промысла. Специалисты АзНИИРХ разработали ряд экспериментальных орудий лова, подходящих даже для добычи зарывшихся в грунт моллюсков. Летом и осенью в Керченском проливе и Азовском море прошла апробация таких драг, которая показала их эффективность.

Параллельно сотрудники филиала изучали численность и пространственное распределение моллюска для оценки его запасов в Азовском море. Ученые собрали информацию о размерно-массовой структуре популяции скафарки, взяли пробы воды для определения солености, собрали гидрометеорологические данные.

«В 2024 году в уловах скафарка была представлена моллюсками длиной раковины от 30 до 55 мм. Все особи были промыслового размера. Наиболее многочисленными были размерные группы 40-44 мм, составляя 43% выборки. Индивидуальная масса моллюска с раковиной варьировала от 9 до 35 г», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Результаты учетных драгирований показали наличие промысловой анадары в Керченском проливе. В предпроливье Азовского моря уловы этого молллюска несколько снизились, отметили в институте.

Ученые подчеркнули: анадара имеет высокую биологическую ценность благодаря уникальному аминокислотному и жирнокислотному составу и наличию железа. Полученные данные свидетельствуют о безопасности мышечной ткани и гемолимфы моллюска по содержанию токсичных элементов, полихлорированных бифенилов (ПХБ) и радионуклидов.

Содержание белка в скафарке, выловленной в Керченском проливе, составило 10,8±0,5%, порядка трети представлено соединительнотканными белками. Из-за этого готовая продукция из моллюска получается очень жесткой и требует особого подхода к переработке, обратили внимание специалисты.

Для разрушения соединительнотканных волокон и размягчения мяса анадары можно использовать механическую тендеризацию или измельчение. Также подойдут технология су-вид, предусматривающая тепловую обработку при более низких температурах под вакуумом, или ферментативная обработка для конечных продуктов в виде гидролизатов, соусов, паст, рассказали в пресс-службе.

В АзНИИРХ исследуют направления ферментативного гидролиза мышечной ткани анадары для получения функционального продукта — источника мелких пептидных фракций и свободных аминокислот, обладающих антиоксидантными свойствами. Учитывая незначительный промысловый размер моллюска, преимуществом этой технологии является то, что для переработки используются все мягкие ткани и гемолимфа гидробионта.

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