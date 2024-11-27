Камчатский краб отправился в Китай из Новгородской области

Краб Северного бассейна продолжает осваивать новые логистические маршруты. На этот раз морепродукт в живом виде впервые экспортируется в КНР из Новгородской области.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало отправку в Китай 4,2 тонны живого камчатского краба. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства, ценный морепродукт транспортируются авиатранспортом.

«Результаты мероприятий подтвердили соответствие краба ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. На экспортную партию продукции были оформлены ветеринарные сертификаты», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что после закрытия традиционных рынков сбыта краб с Северного бассейна стал осваивать азиатские страны, при этом был выстроены новые логистические схемы. Например, доставка авиатранспортом, а также в рамках мультимодальных перевозок.

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