Права на добычу камчатского краба попытаются реализовать со скидкой

Новый аукцион по продаже долей квоты вылова в инвестцелях камчатского краба в Баренцевом море запланирован на 28 ноября. На этот раз стартовая цена снижена до 11,5 млрд рублей.

На торги вновь выставлены пять лотов (первый, второй, третий, четвертый, пятый): доли квоты вылова в инвестиционных целях — 2022 камчатского краба на Северном бассейне, по 20% каждая. Начальная цена лота составляет более 11,5 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Покупатели, напомним, должны будут принять на себя инвестиционные обязательства. По двум лотам это строительство крупных логистических комплексов, по трем — среднетоннажных промысловые судов (должны быть построены на отечественных верфях — это требование государства).

Ранее торги были намечены на 13 ноября, но не состоялись из-за отсутствия заявок на участие. Стартовая цена тогда составляла более 12,8 млрд рублей.

Напомним, что сроки проведения аукциона увязаны со временем, когда покупатели смогут приступить к освоению полученных квот. По закону, ловить со следующего года можно в случае заключения договора о закреплении и предоставлении доли квоты до 20 декабря года проведения торгов. В ином случае — с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

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