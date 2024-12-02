Рыбакам Дальнего Востока обновили правила

В правила рыболовства для Дальневосточного бассейна внесены изменения. В новой редакции документа скорректированы пункты, касающиеся промысловой отчетности, запретных районов и сроков добычи, а также регулирования любительского лова.

Приказ Минсельхоза о внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна 29 ноября зарегистрирован в Минюсте. Как сообщает корреспондент Fishnews, часть изменений связана с порядком ведения и хранения рыболовного журнала, в том числе если вылов осуществляется без использования рыбопромыслового флота. Уточнены сроки предоставления сведений о вылове в терорганы Росрыболовства, а также указаны документы, которые необходимо иметь пользователям при промысле вне рыболовных участков или при традиционном рыболовстве по разрешениям.

Отдельная норма касается промысла морских гребешков в Северо-Курильской зоне. Отходы переработки таких моллюсков, включая раковины, разрешено сбрасывать без измельчения в районе добычи вне зависимости от расстояния до ближайшего берега.

Обновленная редакция правил содержит изменения по районам и срокам запрета спецпромысла минтая и крабов — камчатского, синего и равношипого. В документе прописаны ограничения по прилову при спецпромысле любых видов крабов и дополнены требования к организаторам любительского рыболовства на участках.

В приказе уточнен минимальный промысловый размер гольцов в Приморье — как для промышленного, так и для любительского лова, суточная норма добычи корюшки для рыбаков-любителей Камчатского края, места лова горбуши с помощью удочек и ставных сетей на побережье Сахалина. Кроме того, скорректирован список рыболовных участков на Камчатке, в границах которых разрешается применение ставных и плавных сетей при промысле лососевых.

Изменения в правилах рыболовства начнут действовать с 10 декабря, однако часть поправок вступит в силу только в 2025 г. — с 1 января либо с 1 марта.

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