Предприятиям определили объемы к вылову на Балтике

Росрыболовство распределило по предприятиям Западного бассейна квоты вылова рыбы на 2025 г. Это объемы балтийской сельди, кильки, чехони и других объектов.

Квоты добычи в морских водах на предстоящий год распределены по пользователям Западного бассейна приказом Росрыболовства от 26 ноября 2024 г. № 681.

Как сообщает корреспондент Fishnews, документ определяет, сколько предприятия смогут выловить в следующем году речной камбалы, салаки, трески и кильки в Балтийском море, плотвы и салаки в Калининградском (Вислинском) заливе, плотвы, чехони в Куршском заливе, судака в Финском заливе.

Приказ смотрите в прикрепленном файле.

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