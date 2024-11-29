Предприятиям определили объемы к вылову на Балтике
Росрыболовство распределило по предприятиям Западного бассейна квоты вылова рыбы на 2025 г. Это объемы балтийской сельди, кильки, чехони и других объектов.
Квоты добычи в морских водах на предстоящий год распределены по пользователям Западного бассейна приказом Росрыболовства от 26 ноября 2024 г. № 681.
Как сообщает корреспондент Fishnews, документ определяет, сколько предприятия смогут выловить в следующем году речной камбалы, салаки, трески и кильки в Балтийском море, плотвы и салаки в Калининградском (Вислинском) заливе, плотвы, чехони в Куршском заливе, судака в Финском заливе.
Приказ смотрите в прикрепленном файле.
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