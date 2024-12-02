Россельхознадзор напомнил о способе входа в ВетИС

С декабря открыть доступ к веб-интерфейсу компонента «Меркурий» федеральной системы в области ветеринарии можно только через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В Россельхознадзоре сообщили, что принимаются меры для повышения безопасности и исключения неправомерного доступа к ФГИС «ВетИС» — этого потребовали участившиеся случаи несанкционированного доступа к учетным записям пользователей.

В последнее время фиксируются случаи использования данных аутентификации (логинов и паролей) пользователей лицами, которым они не принадлежат. В связи с этим вход в «Меркурий» и привязали к ЕСИА.

Ведомство рекомендовало всем пользователям компонента проверить возможность аутентификации с применением ЕСИА и выполнить синхронизацию данных своего профиля с порталом госуслуг по следующей инструкции.

«Дополнительно сообщаем о временной приостановке приема и обработки заявлений на регистрацию от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые оформлены в виде скан-копий и направлены на электронную почту. Обработка ранее направленных заявлений приостановлена», — сообщили Fishnews в Россельхознадзоре.

На сайте ведомства приведены необходимые для регистрации инструкции.

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