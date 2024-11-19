В аэропорту Камчатки «профильтровали» более 400 тонн икры

В международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) с начала действия эксперимента по контролю за вывозом икры без маркировки проконтролировано 416,3 тонны такой продукции.

Эксперимент проводится на Камчатке с 1 ноября 2022 г. Одному пассажиру разрешается провозить в багаже или ручной клади не более 10 кг красной икры непромышленного изготовления без маркировки и сопроводительных документов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, только за прошедшую неделю в багаже и ручной клади авиапассажиров проконтролировано 2,5 тонны лососевой икры без маркировки изготовителя.

При этом зафиксирована одна попытка провоза деликатеса сверх установленного ограничения — у пассажира рейса во Владивосток. Мужчина попытался сдать в багаж два пластиковых ведра икры по 10 кг каждое. После выявления нарушения излишки — 10 кг — были переданы сопровождающему.

Всего же, по данным ведомства, за время проведения эксперимента Россельхознадзор выявил 104 нарушения при перевозках икры без маркировки общим весом 1,2 тонны.

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