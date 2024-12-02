Уральские акватории предоставляют под рыбоводство

В Удмуртии на аукцион выставили пять речных и озерных участков для пастбищной и индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 13 января.

Торги организует Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, в пользование предлагают участки площадью от 0,7 га до 39 га в Юкаменском, Каракулинском и Воткинском районах. Одну акваторию предоставляют под индустриальную аквакультуру, остальные — под пастбищную.

Стартовые цены лотов составляют от 550 рублей до 313 тыс. рублей. Торги предполагают провести 21 января в Самаре.

РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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