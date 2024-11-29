Парламентарии Дона задумались о региональном законе для аквакультуры

Участники круглого стола в Законодательном собрании Ростовской области обсудили необходимость нарастить объемы зарыблений, создать собственные племенные хозяйства, а также принять региональный закон, регулирующий аквакультуру.

Ростовская область входит в пятерку регионов с наиболее развитой аквакультурой, сообщили Fishnews в пресс-службе заксобрания. В рыбохозяйственном комплексе на Дону работают более 400 предприятий, которые ежегодно выращивают более 26 тыс. тонн товарной рыбы. Основные объекты — карп, толстолобик, белый амур, форель, осетровые, а также красноклешневый рак.

Для сохранения запасов ежегодно выпускается молодь рыб. Так, в 2023 г. выпущено 19,4 млн штук молоди, в том числе 8,4 млн экземпляров осетровых. В регионе поддерживают предприятия аквакультуры: за пять лет выделено около 500 млн рублей.

На заседании круглого стола заместитель председателя заксобрания — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко отметил, что глобальных проблем в отрасли сегодня нет, однако есть вопросы, требующие особенного внимания. Это, в частности, наращивание объемов зарыбления, в том числе Веселовского, Пролетарского и Цимлянского водохранилищ, лиманов Маныческого каскада и других.

Кроме того, Ростовская область нуждается в создании собственных племенных хозяйств. Участники встречи вновь подняли вопрос о введении целевого компенсационного сбора за проход по Дону крупнотоннажных судов, которые наносят вред флоре и фауне реки.

Обсуждалась также необходимость создания отдельного регионального закона о развитии рыбоводства. «Наш регион является значимым производителем аквакультуры, поэтому необходимо разработать и принять соответствующий областной закон. В нем необходимо прописать и меры поддержки, которые предусмотрены, и обязательства, и зоны ответственности. Мы будем работать в этом направлении с региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия», — пообещал Вячеслав Василенко.

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