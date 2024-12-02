Новости
Политики Ирландии разыграли «рыбацкие» карты

Политики Ирландии разыграли «рыбацкие» карты

В Республике Ирландия накануне внеочередных выборов в парламент три крупнейшие политические партии страны активно использовали тему рыболовства в своей агитации.

Входящие в правящую коалицию центристская консервативная партия «Фине гэл» и либерально-консервативная «Фианна фойл» обещали рыбакам отраслевого министра в случае победы, пишут зарубежные СМИ. Оппозиционная националистическая «Шинн фейн» же заявила о намерении учредить пост министра морских дел и открыть в Брюсселе специальный офис Fish Ireland. Предполагается, что он будет лоббировать рыбацкие интересы республики в Евросоюзе.

Кроме этого, «Шинн фейн» накануне выборов опубликовала обширный манифест, в котором предлагает увеличить объемы средств, выделяемых на развитие рыболовства, на 10 млн евро и учредить специальный резервный фонд. Еще 10 млн евро должны, по замыслу партии, стать капитальными инвестициями в улучшение портовой инфраструктуры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, обещания были озвучены на фоне критики со стороны ирландских промысловых организаций. Они указывают на нехватку квот, а также обвиняют ирландское Управление по защите морского рыболовства (Sea Fisheries Protection Authority, SFPA) в сокращении объемов вылова у флота ключевых портов и центров рыбопереработки, таких как Киллибегс на северо-западном побережье.

Основную претензию к ЕС выразил генеральный директор Организации рыбаков южной и западной Ирландии Патрик Мёрфи, который считает несправедливым, что Ирландия, на которую приходится 12% всех вод Евросоюза, имеет долю рыболовных квот всего в 6%.

По данным иностранной прессы, сами рыбаки в начале ноября развернули крупномасштабную компанию «Используй голос, чтобы оставить нас на плаву» (Use your vote to keep us afloat). Представители отрасли потребовали от ведущих политических сил страны выработать меры по преодолению кризиса в рыбном хозяйстве, создать отраслевое министерство и обеспечить больше квот.

По итогам выборов, согласно результатам экзитпола, «Фине гэл», «Фианна фойл» и «Шинн фейн» получили примерно одинаковое количество голосов — около 20% на каждую партию. Следовательно, правительство республики вновь будет коалиционным.

Читайте также: Россия приняла закон о выходе из ИКЕС

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Управляющий директор (куратор рыбохозяйственного комплекса и мясной переработки) департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл КОСТЫНА

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка

Кирилл КОСТЫНА

Рыбная отрасль быстро перестраивается в ответ на вызовы

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Хотим, чтобы в отрасли слышали друг друга

Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Дмитрий КЛЮНЕЕВ

Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ

Дмитрий КЛЮНЕЕВ

К преференциальным режимам обратились крупнейшие рыбопромышленные компании

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Мы стремимся постоянно улучшать условия для рыбаков-любителей

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

FMF-1000 — это наиболее мощная и продвинутая модель эхолота SEAMAN

SEAMAN: все о рыбе расскажет аргентинский эхолот

Компания была вынуждена пропустить нынешнюю лососевую путину

А в воде ли дело?

Несмотря на санкции, «Колд Трейд» по-прежнему готова реализовать современные проекты с холодильными системами для промысловых судов, рыбоперерабатывающих заводов и складов

Российских рыбопромышленников не оставят без холодильников

За прошедшие 20 лет компания значительно диверсифицировала свою деятельность

НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.