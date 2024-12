Политики Ирландии разыграли «рыбацкие» карты

В Республике Ирландия накануне внеочередных выборов в парламент три крупнейшие политические партии страны активно использовали тему рыболовства в своей агитации.

Входящие в правящую коалицию центристская консервативная партия «Фине гэл» и либерально-консервативная «Фианна фойл» обещали рыбакам отраслевого министра в случае победы, пишут зарубежные СМИ. Оппозиционная националистическая «Шинн фейн» же заявила о намерении учредить пост министра морских дел и открыть в Брюсселе специальный офис Fish Ireland. Предполагается, что он будет лоббировать рыбацкие интересы республики в Евросоюзе.

Кроме этого, «Шинн фейн» накануне выборов опубликовала обширный манифест, в котором предлагает увеличить объемы средств, выделяемых на развитие рыболовства, на 10 млн евро и учредить специальный резервный фонд. Еще 10 млн евро должны, по замыслу партии, стать капитальными инвестициями в улучшение портовой инфраструктуры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, обещания были озвучены на фоне критики со стороны ирландских промысловых организаций. Они указывают на нехватку квот, а также обвиняют ирландское Управление по защите морского рыболовства (Sea Fisheries Protection Authority, SFPA) в сокращении объемов вылова у флота ключевых портов и центров рыбопереработки, таких как Киллибегс на северо-западном побережье.

Основную претензию к ЕС выразил генеральный директор Организации рыбаков южной и западной Ирландии Патрик Мёрфи, который считает несправедливым, что Ирландия, на которую приходится 12% всех вод Евросоюза, имеет долю рыболовных квот всего в 6%.

По данным иностранной прессы, сами рыбаки в начале ноября развернули крупномасштабную компанию «Используй голос, чтобы оставить нас на плаву» (Use your vote to keep us afloat). Представители отрасли потребовали от ведущих политических сил страны выработать меры по преодолению кризиса в рыбном хозяйстве, создать отраслевое министерство и обеспечить больше квот.

По итогам выборов, согласно результатам экзитпола, «Фине гэл», «Фианна фойл» и «Шинн фейн» получили примерно одинаковое количество голосов — около 20% на каждую партию. Следовательно, правительство республики вновь будет коалиционным.

