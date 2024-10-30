Россия приняла закон о выходе из ИКЕС

Президент подписал закон о денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря. Работа по изучению ресурсов и обмен научной информацией могут быть организованы с применением других действующих международно-правовых механизмов, заявили российские законодатели.

«Денонсировать Конвенцию о Международном совете по исследованию моря, подписанную в городе Копенгагене 12 сентября 1964 года», - говорится в тексте федерального закона от 29 октября 2024 г. № 359 .

Напомним, что Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) был учрежден в 1902 г. с целью содействовать изучению моря. Район деятельности организации - Атлантический океан и прилегающие к нему моря. ИКЕС готовит рекомендации по возможным объемам добычи водных биоресурсов. Весной 2022 г. совет объявил о приостановке участия России в своей деятельности . Правительство РФ заявило, что это противоречит положениям конвенции, и в июле 2024 г. направило на рассмотрение парламента законопроект о денонсации конвенции .

В Совете Федерации, одобряя закон , заявили, что проведение морских научных исследований в зоне действия конвенции, а также обмен научной информацией могут быть организованы с использованием других действующих международно-правовых механизмов, сообщает корреспондент Fishnews.

В ИКЕС входят Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Великобритания, США, Бельгия, Канада, Дания и Эстония.

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