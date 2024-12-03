Двое членов «крабовой» группы браконьеров пойдут под суд

Находкинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих участников группы, занимавшейся незаконной добычей крабов. Причиненный ущерб оценивается более чем в 6 млн рублей.

Двое жителей Приморского края обвиняются по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства, группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры

По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемые вместе с другими участниками группы с помощью моторной лодки и крабовых ловушек нелегально выловили в Японском море вблизи Тернейского муниципального района 439 особей краба — камчатского и синего.

Уголовное дело направлено в Тернейский районный суд. Для обеспечения гражданского иска о взыскании причиненного ущерба на имущество обвиняемых стоимостью 2,6 млн рублей наложен арест.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников группы продолжается.

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