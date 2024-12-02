В арсенал рыбоохраны включили постоянные рейды

Приняты изменения закона, предусматривающие возможность для рыбинспекторов работать в режиме постоянного рейда. Это должно сделать работу по сохранению водных биоресурсов более эффективной.

Президент подписал федеральный закон «О внесении изменений в статью 43.2 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» (закон от 30 ноября 2024 г. № 439).

Предусматривается, что федеральный государственный контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов может осуществляться в режиме постоянного рейда. Исключение предусмотрено для контроля в части морских биоресурсов, который, напомним, осуществляется пограничной службой.

Порядок работы в режиме постоянного рейда должен быть установлен положением о федеральном госконтроле в области рыболовства.

Федеральный закон вступит в силу с 28 февраля 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Изменения были предложены Ивановской областной думой. Они должны устранить пробелы, появившиеся в возможностях рыбоохраны после принятия нового законодательства о госконтроле в 2020 г.

Режим постоянного рейда позволяет инспекторам постоянно находиться в пунктах контроля и перемещаться по определенной территории и акватории для борьбы с нарушениями.

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