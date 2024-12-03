Ученые оценили запасы беспозвоночных и водорослей на юге Приморья

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО отметили положительную динамику запасов гребешка в прибрежье южного Приморья. Обратная ситуация наблюдается с дальневосточным трепангом и морским ежом.

Рейсовый отчет по итогам экспедиции НИС «Убежденный» рассмотрели на расширенном заседании биологической секции ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО. Исследования были выполнены водолазным способом в прибрежных водах Приморья от бухты Рейд Паллада до бухты Преображения.

Целью экспедиции был сбор данных о пространственном распределении, особенностях биологии и ресурсах прибрежных промысловых беспозвоночных и водорослей. Участники рейса также провели визуальный учет ларги в местах водолазных работ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ученые отметили увеличение запасов приморского гребешка в акватории полуострова Краббе, обусловленное влиянием марикультурных хозяйств. Состояние ресурсов дальневосточного трепанга на изученной акватории охарактеризовано как низкое. Наблюдения также показали снижение обилия черных морских ежей за пределами залива Петра Великого.

На участке от мыса Поворотный до мыса Овсянкина преобладали заросли сахарины японской (ламинарии) второго года вегетации. По мнению ученых, с учетом цикличности этого вида в 2025 г. следует ожидать доминирования зарослей водорослей первого года вегетации. Состояние зарослей морских трав рода Zostera в исследованных районах находится на среднемноголетнем уровне.

Планируется, что анализ собранных в рейсе материалов позволит оценить параметры среды обитания и состояние запасов водных биоресурсов, а также сформировать объемы общего допустимого улова и рекомендуемого вылова.

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