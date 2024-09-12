Ученые проведали сахалинских морских ежей и ламинарию

Специалисты Сахалинского филиала ВНИРО провели летний мониторинг японской ламинарии и серого морского ежа. Работы велись на основных промысловых участках в заливе Анива и у юго-западного побережья острова.

Ученые лаборатории аквакультуры беспозвоночных и водорослей СахНИРО проводили водолазные обследования прибрежной зоны методом гидроботанических разрезов. На каждой станции водолаз определял глубину, рельеф дна, характер грунта, а также брал пробы ежа и водорослей. Затем специалисты определяли видовой и размерно-весовой состав образцов и выполняли их биологический анализ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, выполнено исследование по двум единицам запаса ламинарии и двум — морского ежа. Работы велись на 48 водолазных станциях, проанализированы 875 экземпляров ламинарии и 622 ежа.

«Исследования показали, что продукционные характеристики серого морского ежа и ламинарии японской на основных промысловых участках в заливе Анива и у юго-западного побережья острова Сахалин соответствуют данному сезону и их ресурсы находятся в стабильном состоянии», — рассказали в СахНИРО.

Полученные результаты используют в работах по изучению динамики биологического состояния промысловых группировок в сезонном и межгодовом аспектах.

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