Закон о биоколлекциях охватил и «рыбную» сферу

Президент подписал закон о биоресурсных центрах и биологических коллекциях. Документ устанавливает правовые основы создания, формирования, сохранения и использования таких коллекций в РФ, в том числе аквакультурных рыб и беспозвоночных.

Положения нового закона применяются к коллекциям особо ценных образцов генетических ресурсов, а также к национальным центрам генетических ресурсов, сообщает корреспондент Fishnews. В документе прописаны, в частности, положения о национальных каталогах и коллекциях особо ценных образцов генетических ресурсов.

Один из типов биологических (биоресурсных) коллекций — «коллекции морских и пресноводных организмов в живом разведении, в том числе коллекции генетических ресурсов морских и пресноводных видов рыб, беспозвоночных, включая виды, породы, селекционные линии, разводимых в аквакультуре».

В законе прописаны общие требования к созданию коллекций, а также к порядку их формирования, сохранения, развития, изучения и использования.

Председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев рассказал, что работа над законом велась в течение трех лет: за это время было проведено три научных форума по генетическим ресурсам России, собравших от 500 до 700 специалистов в этой области.

«Это решение позволит поддержать необходимое для устойчивой жизни биоразнообразие, сохранить редкие виды от исчезновения, повысить конкурентоспособность отечественной науки в сфере развития генетических технологий, обеспечить национальную безопасность», — подчеркнули в пресс-службе ГД.

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