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Правительство профинансирует работу по формированию национального каталога генетических ресурсов сельхозживотных

Генетике сельхозживотных помогут из бюджета

Правительство профинансирует работу по формированию национального каталога генетических образцов сельскохозяйственных животных, включая рыбу. Тем самым предполагается создать условия для сохранения, исследований и селекции этих ресурсов.

Официально опубликовано распоряжение правительства, утверждающее Программу развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных на 2024 — 2030 гг., сообщает корреспондент Fishnews. Сам Национальный центр был создан в марте этого года указом президента на базе Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста.

На финансирование программы в госбюджете предполагается закладывать по 230-241 млн рулей в год, а кроме того кратно большие суммы планируется выделять дополнительно за счет перераспределения бюджетных ассигнований на науку.

Согласно паспорту программы, ее целью является «формирование условий для развития научной и научно-технической деятельности в сфере генетических ресурсов» сельхозживотных, в том числе через создание национального каталога.

В документе отмечено, что для сохранения генетических ресурсов животных ex situ (за пределами первоначальных мест обитания популяций вида) используются две формы — in vivo («живое» разведение) и in vitro (криоконсервация). Сохранение in vivo сопряжено с высокими материальными затратами, поэтому такая форма применяется ограниченно.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 20% стран уже имеют полностью действующие in vitro банки генетических ресурсов сельхозживотных, а еще 50% — планируют создание таких банков в течение ближайших пяти лет. Наиболее часто используемым материалом для криоконсервации является сперма (семя).

Напомним, что в России криобанк спермы и тканей рыб создан при Филиале по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО. Генетические образцы из этого банка используются, в частности, для научных экспериментов с целью восстановления и сохранения осетровых Волго-Каспия.

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