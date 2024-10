Генетике сельхозживотных помогут из бюджета

Правительство профинансирует работу по формированию национального каталога генетических образцов сельскохозяйственных животных, включая рыбу. Тем самым предполагается создать условия для сохранения, исследований и селекции этих ресурсов.

Официально опубликовано распоряжение правительства, утверждающее Программу развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных на 2024 — 2030 гг., сообщает корреспондент Fishnews. Сам Национальный центр был создан в марте этого года указом президента на базе Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста.

На финансирование программы в госбюджете предполагается закладывать по 230-241 млн рулей в год, а кроме того кратно большие суммы планируется выделять дополнительно за счет перераспределения бюджетных ассигнований на науку.

Согласно паспорту программы, ее целью является «формирование условий для развития научной и научно-технической деятельности в сфере генетических ресурсов» сельхозживотных, в том числе через создание национального каталога.

В документе отмечено, что для сохранения генетических ресурсов животных ex situ (за пределами первоначальных мест обитания популяций вида) используются две формы — in vivo («живое» разведение) и in vitro (криоконсервация). Сохранение in vivo сопряжено с высокими материальными затратами, поэтому такая форма применяется ограниченно.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 20% стран уже имеют полностью действующие in vitro банки генетических ресурсов сельхозживотных, а еще 50% — планируют создание таких банков в течение ближайших пяти лет. Наиболее часто используемым материалом для криоконсервации является сперма (семя).

Напомним, что в России криобанк спермы и тканей рыб создан при Филиале по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО. Генетические образцы из этого банка используются, в частности, для научных экспериментов с целью восстановления и сохранения осетровых Волго-Каспия.

