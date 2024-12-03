Республика Корея пополнила список российских поставщиков рыбы и морепродуктов

Право на экспорт рыбной продукции в Южную Корею получили еще 16 российских площадок. Всего в списке — более 1 тыс. береговых предприятий и судов.

Обновлен список российских предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов, в Республику Корея. Об этом Fishnews сообщили в Национальном центре безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции.

Всего в перечень на сегодняшний день включено уже 1024 объекта. Актуальный список опубликован на сайте учреждения.

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