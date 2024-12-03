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Разработки по использованию водорослей рассматривались на встрече сотрудников ДВО РАН с предпринимателями Приморского края. Фото — Оксана Шишенко (правительство региона)

Наука предложила бизнесу возможности для использования водорослей

Специалисты Дальневосточного отделения Российской академии наук представили предпринимателям свои разработки в области использования водорослей. Полученные из них полезные вещества ученые предлагают задействовать в медицинских целях.

Разработки по использованию водорослей рассматривались на встрече сотрудников ДВО РАН с предпринимателями Приморского края, которую организовали министерство экономического развития и краевой центр «Мой бизнес».

В качестве сырья для производства препаратов предполагается использовать бурые и красные водоросли Японского моря, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморского края.

Сотрудники ДВО РАН презентовали предпринимателям три разработки. Первая – гемостатические гранулы на основе альгината кальция, который можно получить из бурых водорослей. Эти гранулы обладают кровоостанавливающими свойствами и могут использоваться в хирургии и для терапии открытых ран.

Вторая разработка ученых – гемостатические губки на основе полисахарида каррагинана. Сырьем служат красные водоросли. Эта разработка представляет собой уже готовый продукт, который можно использовать для остановки кровотечений.

Третья разработка специалистов ДВО РАН – глазные капли на основе эхинохрома, который получают их красных водорослей. Капли обладают уникальными антиоксидантными свойствами, которые могут помочь при лечении глаукомы и многих других заболеваний сетчатки и роговицы.

Предприниматели заинтересовались разработками ДВО РАН и отметили, что начнут консультации о возможном сотрудничестве.

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