Будущую госпрограмму по водорослям обсудили во Владивостоке

В Приморском крае на площадке Дальрыбвтуза прошел круглый стол «Прикладные вопросы добычи и переработки водорослей в России». Участники обсудили проблемы развития этого направления и отметили необходимость господдержки.

По словам ректора Дальрыбвтуза Татьяны Жук, поводом для обсуждения стала программа по добыче и переработке водорослей, которую разрабатывает Росрыболовство. Напомним, ее анонсировал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

Сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Владимир Кулепанов и Татьяна Крупнова выступили с докладами о потенциале добычи и о выращивания водорослей в марикультурных хозяйствах Дальнего Востока. Начальник отдела аквакультуры и воспроизводства водных биоресурсов Приморского теруправления Росрыболовства Владимир Булаш озвучил официальную статистику по этому направлению.

Представители Тихоокеанского института биоорганической химии, Дальневосточного федерального университета, Национального научного центра морской биологии, Тихоокеанского океанологического института рассказали о различных аспектах использования водорослей в медицине и фармацевтике.

Директор компании «Торговый дом «Рыбозавод Каменский» Игорь Улейский, директор ООО «Дальневосточный водорослевый комбинат» Евгений Децик и первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков обрисовали положение дел на предприятиях, занимающихся добычей и выращиванием водорослей.

Проректор по стратегическому развитию, цифровизации и молодежной политике Дальрыбвтуза Павел Пастухов выразил уверенность, что в готовящейся программе по добыче и переработке водорослей Дальневосточному региону должна быть отведена ключевая роль. «По итогам обсуждения предполагается подготовить совместный меморандум ключевых организаций и экспертов в этой области как отправную опорную точку регионального присутствия в реализации задач готовящейся программы», — сказал он.

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