Новости
На площадке Дальрыбвтуза прошел круглый стол «Прикладные вопросы добычи и переработки водорослей в России»

Будущую госпрограмму по водорослям обсудили во Владивостоке

В Приморском крае на площадке Дальрыбвтуза прошел круглый стол «Прикладные вопросы добычи и переработки водорослей в России». Участники обсудили проблемы развития этого направления и отметили необходимость господдержки.

По словам ректора Дальрыбвтуза Татьяны Жук, поводом для обсуждения стала программа по добыче и переработке водорослей, которую разрабатывает Росрыболовство. Напомним, ее анонсировал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

Сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Владимир Кулепанов и Татьяна Крупнова выступили с докладами о потенциале добычи и о выращивания водорослей в марикультурных хозяйствах Дальнего Востока. Начальник отдела аквакультуры и воспроизводства водных биоресурсов Приморского теруправления Росрыболовства Владимир Булаш озвучил официальную статистику по этому направлению.

Представители Тихоокеанского института биоорганической химии, Дальневосточного федерального университета, Национального научного центра морской биологии, Тихоокеанского океанологического института рассказали о различных аспектах использования водорослей в медицине и фармацевтике.

Директор компании «Торговый дом «Рыбозавод Каменский» Игорь Улейский, директор ООО «Дальневосточный водорослевый комбинат» Евгений Децик и первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков обрисовали положение дел на предприятиях, занимающихся добычей и выращиванием водорослей.

Проректор по стратегическому развитию, цифровизации и молодежной политике Дальрыбвтуза Павел Пастухов выразил уверенность, что в готовящейся программе по добыче и переработке водорослей Дальневосточному региону должна быть отведена ключевая роль. «По итогам обсуждения предполагается подготовить совместный меморандум ключевых организаций и экспертов в этой области как отправную опорную точку регионального присутствия в реализации задач готовящейся программы», — сказал он.

Читайте также: В Дальрыбвтузе разглядели большой потенциал водоросли ульва

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуравладивостокдальний востокросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Дмитрий КЛЮНЕЕВ

Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ

Дмитрий КЛЮНЕЕВ

К преференциальным режимам обратились крупнейшие рыбопромышленные компании

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Мы стремимся постоянно улучшать условия для рыбаков-любителей

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ. Фото пресс-службы ESG

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Форум и выставка растут органично

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Производители оборудования и рыбаки должны работать слаженно

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Несмотря на санкции, «Колд Трейд» по-прежнему готова реализовать современные проекты с холодильными системами для промысловых судов, рыбоперерабатывающих заводов и складов

Российских рыбопромышленников не оставят без холодильников

За прошедшие 20 лет компания значительно диверсифицировала свою деятельность

НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

Девять предприятий Крайрыбакколхозсоюза расположены в самом северном в Хабаровском крае районе — Охотском

Для защиты рыбацких интересов

В России специально для рыбацкого флота разработана автоматизированная система управления технологическими процессами

Новые принципы и подходы к управлению судами рыбопромыслового флота при решении задач поиска и облова косяков рыбы

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.