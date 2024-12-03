Донские акватории нарезали под аквафермы

В Ростовской области на аукцион выставили 10 речных участков для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 20 декабря.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 1,2 га до 112 га расположены в Белокалитвинском, Целинском, Орловском, Егорлыкском, Куйбышевском и Сальском районах.

Стартовые цены лотов — от 1 тыс. до 89,6 тыс. рублей. Торги предполагается провести 20 января в Ростове-на-Дону. Все РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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