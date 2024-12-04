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В нелегальный улов попали в том числе четыре «краснокнижных» тайменя. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю

Ночная рыбалка на Алтае завершилась «уголовкой»

В Алтайском крае двое местных жителей пойдут под суд за незаконную добычу рыбы. По информации правоохранителей, в улов попал в том числе «краснокнижный» таймень.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, браконьеров заметили в сентябре в ходе ночного рейда рыбинспектор и представитель краевого минприроды. Мужчины сплавлялись по реке Чарыш в окрестностях села Маралиха. Так как промысел на этом участке запрещен независимо от периода нереста и времени года, контролеры сообщили о рыбаках полицейским.

Когда фигуранты сошли на берег, их встретили правоохранители. У злоумышленников изъяли нелегальный улов (4 тайменей, 12 щук, 13 хариусов и 4 налимов), а также лодку, весла, остроги и рыболовные костюмы.

Нанесенный ущерб превысил 177 тыс. рублей. В управлении отметили, что свою вину мужчины признали и полностью возместили ущерб.

Дело направлено в Краснощековский районный суд. Приговор фигуранты ждут, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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  • В нелегальный улов попали в том числе четыре «краснокнижных» тайменя. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю
  • Кроме браконьерского улова, правоохранители также изъяли лодку, весла, остроги и рыболовные костюмы. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю
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