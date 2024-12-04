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На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже состоялся пресс-завтрак «Не только нефтегаз. Масштабирование биржевых товарных рынков»

Биржевики готовятся к ценовым индикаторам в рыбе

Ценовые индикаторы на рыбу могут появиться уже во второй половине 2025 г., высказал мнение старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов. При этом в отрасли, по его словам, пока сохраняется скептическое отношение к биржевым торгам.

Государство сохраняет интерес к формированию ценовых индикаторов на рыбную продукцию. «Сейчас есть большой запрос от Минсельхоза на тематику рыбной отрасли, — заявил старший вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Антон Карпов. — Министерство инициировало также внесение изменений в совместный приказ, предложив нам целую номенклатуру рыбной продукции, которую бы они хотели видеть в периметре постановления об обязательной регистрации внебиржевых договоров. Соответствующее письмо они направили и в правительство».

На встрече с журналистами 3 декабря представитель биржи выразил мнение, что работа по установлению ценовых индикаторов продолжится и в следующем году. «Мы, наверное, во второй половине года увидим тематику того, что и в рыбной отрасли у нас появятся какие-то индикаторы по внебиржевым договорам», — отметил Антон Карпов.

«Насколько мне известно, такая инициатива есть и она сейчас рассматривается, — уточнил старший вице-президент СПбМТСБ. — Я так понимаю, что в ближайшее время будет очередной цикл согласования новой редакции постановления с учетом поручений, которые были несколько недель назад». Он подчеркнул, что даже если такие изменения будут согласованы и приняты в первой половине 2025 г., с учетом требований «регуляторной гильотины» они вступят в силу не ранее 1 сентября 2025 г.

«Пока наберется необходимая база данных относительно тех сделок, пока все поймут, как нужно правильно читать постановление, как нужно правильно регистрировать, мы поймем, собственно, как выглядит этот массив, что мы можем из него посчитать. Это все потребует времени», — предупредил представитель биржи.

К тому же мнение бизнеса о необходимости формирования ценовых индикаторов на рыбу пока не совпадает с позицией регулятора. «У нас было много диалогов проведено с участниками рыбной отрасли. Большой скепсис, как и у всех всегда сначала. Некоторые компании очень осторожны, некоторые более открыты к такому разговору», — добавил Антон Карпов.

По словам начальника управления развития товарных рынков СПбМТСБ Ларисы Вовкивской, игрокам рынка все-таки может быть интересно наличие ценового индикатора на рыбу, хотя бы для планирования их собственной хозяйственной деятельности. Дополнительным стимулом для бизнеса к участию в организованных торгах может стать повышение прозрачности и прослеживаемости при перемещении биржевого товара железнодорожным транспортом. Такой проект СПбМТСБ активно реализует, в частности на рынке нефтепродуктов, на основе соглашения с ОАО «РЖД», которое выступает оператором товарных поставок.

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