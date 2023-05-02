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На заседании экспертного совета при ФАС самый бурный отклик вызвала тема продажи рыбной продукции на организованных торгах

Рыбу затягивают на биржу

Биржевики говорят, что такой формат продажи рыбопродукции откроет перед участниками рынка новые возможности. Однако у представителей рыбной отрасли идея установления обязательств по биржевой торговле приятия не вызвала.

На заседании экспертного совета при ФАС 27 апреля рассматривались реализация новой нормы о предельном объеме долей квот для участников рынка и возможность установления ограничений на экспорт продукции из тихоокеанских лососей. Но самый бурный отклик вызвала тема продажи рыбной продукции на организованных торгах, сообщает корреспондент Fishnews.

Развитие биржевой торговли поможет сформировать систему национальных ценовых индикаторов — это должно снизить зависимость от зарубежных поставщиков ценовой информации, утверждают в антимонопольной службе. Такой шаг обезопасит и бизнес, и российских потребителей, отметил замглавы ведомства, председатель экспертного совета Геннадий Магазинов.

Минфин подготовил законопроект, предполагающий расширение объемов биржевой торговли. За правительством предлагается закрепить возможность устанавливать нормативы продажи определенных товаров на организованных торгах.

Дело теперь за тем, чтобы ввести в действие этот закон, правительству установить минимальные объемы биржевых продаж на те виды водных биоресурсов, на которые он хочет получить ценовые индикаторы, заявил представитель Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Для биржевых торгов, как стандартизированный товар, подходит замороженная рыба и опыт таких продажах уже есть, говорят в СПбМТСБ. Причем биржевики настаивают, что ничего нового для таких торгов строить не нужно — проводить операции можно на базе уже действующей инфраструктуры

Председатель Рыбного союза Александр Панин уточнил, идет ли речь о требованиях к продажам на экспорт. Выяснилось, что пока обсуждается торговля на внутрироссийском направлении. И такая информация руководителя объединения встревожила. Получается, что может появиться дополнительный барьер для поступления рыбной продукции на внутренний рынок, хотя на государством уровне ставится совсем другая задача, прокомментировал глава Рыбного союза.

Эффект от введения обязательных торгов вызывает вопросы. Рынок того же минтая — и так высококонкурентный, с участием множества покупателей и целого ряда добывающих компаний, обратил внимание Александр Панин. С ценообразованием, как минимум по массовым видам рыб — минтаю, горбуше, сельди, скумбрии, все в порядке. А вся картина по ценам есть у Федеральной налоговой службы, заявил он.

Дискуссия непростая, признал Геннадий Магазинов. «Безусловно, пока, сейчас мы говорим, что эта история добровольная. Мы можем рассказывать о преимуществах этой истории, вы можете для себя делать те или иные выводы: надо это или не надо», — сказал замглавы ФАС, добавив, что все-таки опыт торгов уже был.

Если будет выбран путь продаж через организованные торги, надо действовать симметрично и на внутреннем, и на экспортном направлении, чтобы не было перекосов, подчеркнул председатель Рыбного союза.

Минсельхоз в целом согласовал законопроект Министерства финансов. Этот документ рамочный, и дополнительные обсуждения, судя по всему, будут еще вокруг акта правительства, отметил директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац. Вопрос еще в том, как будет осуществляться администрировании и в отношении кого будет установлено требование о продаже через организованные торги — добытчиков, переработчиков. При этом в аграрном ведомстве не заинтересованы в создании дополнительных адмбарьеров и избыточных процедурах, подчеркнул руководитель департамента.

Введение обязательств по продаже рыбной продукции на биржевых торгах в нынешних условиях невозможно, высказался президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

Новые обязательства никак не повлияют положительно на розничную цену — только еще добавится перечисление средств биржевой площадке, считает председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Если стоит задача по получению ценовой информации, то, возможно, стоит получать ее иным образом, не прибегая к установлению для предприятий новых обязательств, призвали представители рыбной промышленности.

Сейчас обсуждения сводятся к тому, что продавцы и покупатели говорят: «Нам биржа не нужна». А биржевики заверяют: «Биржа вам нужна». Так характеризуют нынешнюю ситуацию руководители отраслевых объединений.

«Мы же говорим все-таки, какая наша цель, кроме индикативных цен? Насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, той продукцией, которая востребована, той продукцией, которую мы производим по конкурентоспособной цене. Покупатель говорит, что никаких проблем нет. Зачем биржа? Что она даст?» — призвал подумать о пользе для рынка президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

«Если эта услуга привлекательна, если она создает экономическую ценность, ее не надо будет навязывать через закон, я вас уверяю», — добавил он.

Без объяснения преимуществ для рынка не обойтись, согласился замруководителя ФАС и пообещал «продолжить этот диалог и в дальнейшем».

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