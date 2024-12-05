Рыбоводам Поморья предусмотрели субсидию

Минагропромторг Архангельской области проводит конкурс на предоставление субсидии в сфере аквакультуры. Подать заявку можно до 12 декабря включительно.

Субсидия предусмотрена на возмещение части затрат на один килограмм реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку продукции товарного рыбоводства, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Заявку нужно направить через «Электронный бюджет» с использованием портала предоставления мер финансовой государственной поддержки. При этом предприниматели могут обратиться за консультацией и помощью в оформлении документов в областной центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.

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