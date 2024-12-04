Приангарье наращивает воспроизводство и уловы пеляди
На Бельском рыбоводном заводе в Иркутской области установлен рекорд по количеству икры пеляди, отправленной на инкубацию. Впервые за 55 лет работы заложили свыше 50 млн икринок.
Предварительный отлов маточных производителей пеляди, заготовку и инкубацию икры для дальнейшего выращивания и выпуска производит компания «Байкальская рыба», сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза.
Подросшую молодь пеляди выпускают в Братское и Усть-Илимское водохранилища, а также в водные объекты соседнего региона — Забайкальского края. Благодаря компенсационным зарыблениям растут уловы.
«Основной объем рыбы выпускается в Братское водохранилище, где из-за особенностей водного режима водоема естественное воспроизводство осенне-нерестующих видов рыб затруднено. В результате мероприятий по зарыблению водоемов выловленный объем пеляди в Братском водохранилище за шесть лет вырос в 2,5 раза — с 7,4 до 18,5 тонны», — рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
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