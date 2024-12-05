Перечни стандартов к пищевому техрегламенту актуализировали
Евразийская экономическая комиссия скорректировала перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС на пищевую продукцию. Поправки в том числе затрагивают рыбную продукцию.
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в перечни стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)», сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК. Поправки доступны по ссылке.
Перечень стандартов добровольного применения дополнен 17 межгосударственными стандартами, перечень стандартов на методы — одним межгосударственным стандартом.
Так, перечень стандартов на методы дополнен позицией 582.1 «ГОСТ 34812-2021 «Продукция рыбная пищевая. Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов». Из этого перечня исключена позиция 583 «ГОСТ Р 54378-2011 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов».
Изменения вступают в силу по истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования решения Коллегии ЕЭК.
Поправки подготовлены комиссией на основании предложений уполномоченных органов по стандартизации стран ЕАЭС.
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