Перечни стандартов к пищевому техрегламенту актуализировали

Евразийская экономическая комиссия скорректировала перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС на пищевую продукцию. Поправки в том числе затрагивают рыбную продукцию.

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в перечни стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)», сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК. Поправки доступны по ссылке.

Перечень стандартов добровольного применения дополнен 17 межгосударственными стандартами, перечень стандартов на методы — одним межгосударственным стандартом.

Так, перечень стандартов на методы дополнен позицией 582.1 «ГОСТ 34812-2021 «Продукция рыбная пищевая. Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов». Из этого перечня исключена позиция 583 «ГОСТ Р 54378-2011 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов».

Изменения вступают в силу по истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования решения Коллегии ЕЭК.

Поправки подготовлены комиссией на основании предложений уполномоченных органов по стандартизации стран ЕАЭС.

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