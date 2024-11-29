Маркировка рыбных консервов становится обязательной

С 1 декабря в России станет обязательной цифровая маркировка консервированной продукции из рыбы и морепродуктов. Участникам оборота этих товаров необходима регистрации в государственной информационной системе мониторинга.

Правила маркировки отдельных видов консервированных продуктов были утверждены постановлением правительства от 27 мая 2024 г. № 677. Согласно ему, для такой продукции из рыбы и морепродуктов требование вступает в силу с 1 декабря, напоминает корреспондент Fishnews.

Речь идет о товарах, относящихся к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 1604 (кроме 1604 31 000 0, 1604 32 001 0), 1605 (кроме 1605 21 100 0, 1605 21 900 0), 2104 20 00 и кодам ОКВЭД 10.20.25.110, 10.20.25.190, 10.20.26.119, 10.20.26.120, 10.20.34.110, 10.20.34.120, 10.86.10.510, 10.86.10.590.

Отметим, что с февраля по август 2024 г. проходил эксперимент по цифровой маркировке консервированных продуктов в системе «Честный знак». Также уже введены такие требования по лососевой и осетровой икре.

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