Право на щуку Каспия отстаивают в арбитраже

На протяжении четырех лет Росрыболовство пытается изъять у предприятия долю квоты на вылов щуки в Каспийском море за недоосвоение. Арбитраж ежегодно отказывает в удовлетворении этих исков, а специалист-эколог заявляет о завышенном ОДУ и решении по регулированию промысла 15-летней давности.

В 2018 г. Росрыболовство заключило договор о закреплении за сельхозпредприятием «Понизовье МДЦ» доли квоты в 2,125% на вылов щуки в Каспийском море. В 2021 г. федеральное агентство обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с иском о расторжении договора в связи с освоением квоты менее чем на 70% в течение 2019-2020 гг.

Ответчик представил в суд заключения специалистов Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) и общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» об объективных причинах недолова, связанных с неблагоприятными климатическими, гидрологическими и биологическими условиями. Суд принял эти аргументы во внимание и отказал Росрыболовству в удовлетворении иска.

С тех пор процесс ежегодно повторяется по схеме: «недолов — иск — аргументы науки и экологов — отказ в иске». Последнее решение арбитража в этой серии вынесено 3 декабря текущего года, сообщает корреспондент Fishnews.

Фактическое освоение квоты щуки предприятием в 2019-2023 гг. составляло от 5% до 57%. При этом компания одновременно добывает воблу, судака, леща, сома и сазана, с которыми проблемы непреодоления 70-процентного порога не возникает.

Согласно представленному суду заключению специалиста Всероссийского общества охраны природы д.б.н. Аркадия Сокольского, одним из факторов недоосвоения щуки является сокращение в пять раз площади запретного для промысла Волжского предустьевого пространства — с 8280 кв. км в 2009 г. до 1592 кв. км.

Первоначально эта мера позволила увеличить уловы щуки астраханскими предприятиями с 3 тыс. тонн до 5 тыс. тонн. Высокие уловы щуки держались на протяжении почти семи лет — с 2010 по 2017 гг., отметил специалист.

В дальнейшем уловы щуки резко снизились и редко превышали 3 тыс. тонн. Таким образом, общий допустимый улов этой рыбы в Астраханской области в объеме 4,2-5 тыс. тонн в 2020-2023 гг. оказался завышенным как минимум на 2 тыс. тонн, обращал внимание Аркадий Сокольский.

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