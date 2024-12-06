Рыбакам Севера готовят основу для промысла в 2025 году

Росрыболовство распределило по видам квот объемы, предоставленные России в рыболовной зоне Фарер, а также по итогам сессии НАФО на предстоящий год.

Объемы под промышленный лов в рыболовной зоне Фарерских островов отведены приказом Росрыболовства от 4 декабря 2024 г. № 704. Это квоты северной путассу, скумбрии и атлантическо-скандинавской сельди, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказ Росрыболовства от 4 декабря 2024 г. № 703 предусматривает распределение квот, предоставленных России в соответствии с решениями 46-й сессии Организации в северо-западной части Атлантического океана (НАФО).

Далее объемы должны быть распределены уже по пользователям.

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