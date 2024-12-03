Датские СМИ рассказали о переговорах России и Фарер по квотам

Фарерские острова и Россия провели переговоры о взаимном доступе в воды друг друга и обмене квотами. Действие межправительственного соглашения продлили на 2025 г., хотя лимиты на промысел были снижены для обеих сторон, пишут зарубежные СМИ.

Сокращение квот для фарерских рыбаков коснулось донных видов, отмечает датская пресса. При этом уменьшение лимитов ожидалось — после российско-норвежских переговоров по общим допустимым уловам. Тогда стороны существенно снизили общий допустимый улов трески на 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В будущем году фарерцы смогут добыть в российских водах 7,44 тыс. тонн трески и 1 тыс. тонн пикши, пишут зарубежные СМИ. По их данным, лимиты по сравнению с 2024 г. сократились на 23,8% и 4,5% соответственно.

Фарерские квоты камбалы (900 тонн) и креветки (4 тыс. тонн) останутся прежними.

Также изменения внесены в порядок осуществления промысла. В 2025 г. в российских водах промысел креветки сможет одновременно вести только один траулер Фарерских островов (ранее предусматривалась возможность одновременного нахождения двух судов).

Российская квота на промысел северной путассу в фарерских акваториях не изменилась и составит 75 тыс. тонн, сообщают датские медиаресурсы. Отмечено, что рыбаки РФ смогут освоить до 52,6 тыс. тонн из этой квоты в международных водах в зоне Фарер.

Однако лимит по скумбрии сократится на 34,3%, а по сельди — на 10,5%: до 8,08 тыс. тонн и 5,8 тыс. тонн соответственно, говорится в иностранных публикациях.

За рубежом пишут, что представители фарерского рыболовства остались довольны достигнутым соглашением.

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