Ассоциации рыбной отрасли попросили продлить льготы свободного порта

Объединения рыбной промышленности направили вице-премьеру — полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу письмо по вопросу увеличения срока действия налоговых преференций для резидентов свободного порта Владивосток.

К заместителю председателя правительства — полпреду президента Юрию Трутневу обратились ВАРПЭ, Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) и Ассоциация добытчиков краба.

Они выступили за внесение изменений в Налоговый кодекс и увеличение сроков действия преференциальных налоговых режимов СПВ, сообщает корреспондент Fishnews.

Продление льгот важно для инвесторов. Отраслевые объединения указывают на влияние санкций и недружественных ограничений рынков и хозяйственной деятельности, значительный рост ключевой ставки, введение экспортных пошлин. «Окупаемость проектов постройки промысловых судов по сегодняшним оценкам составляет 17–20 лет вместо запланированных при оформлении кредитных соглашений десяти лет», — говорится в письме.

За период с 2019 г. рыболовная отрасль суммарно вложила 910 млрд рублей, отмечено в обращении. Напомним, что рыбопромышленные компании-инвесторы также обратились к возможностям свободного порта.

Читайте также: Знаковые изменения в рыбной отрасли предлагают учитывать в прогнозах для прибрежных регионов

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews